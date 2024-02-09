Flaş... Flaş... CHP’li başkan adayına bıçaklı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Flaş... Flaş... CHP’li başkan adayına bıçaklı saldırı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç’a iddiaya göre kar maskeli şahıslar tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Deniz Onaç, kar maskeli kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İddiaya göre, Yeşilhisar - Ürgüp yolunda seyir halinde olan Onaç, araçları yolda kaldığını söyleyen kar maskeli şahısları aracına aldı. Ancak, yaklaşık 10 kilometre sonra, aracına aldığı kişiler henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Onaç’a saldırdı.

Arbede sırasında bıçakla elinden yaralanan Onaç, kafasına aldığı darbe ile bir süre baygın kaldıktan sonra 112 çağrı merkezini ve babasını arayarak durumu haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Onaç’ı hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Deniz Onaç’ın saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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