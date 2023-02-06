Flaş... Flaş... Depremde can kaybı sayısı bin 541’e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Her iki depremde toplam 145 artçı deprem yaşadık. Toplamda 1541 vatandaşımız hayatını kaybetti, 9733 de yaralımız var." açıklamasında bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle; 5 ve 6 arasında 15 deprem yaşadık. Çalışmalarımız çok sık aralıklarla paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız AFAD'a gelip bizzat çalışmaları burada yürüttü. Maraş'ta 234 kaybımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız, 700 yaralımız var. Osmaniye'de 205 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da 20 kaybımız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız var. Diyarbakır'da 46 vefatımız var. Urfa'da 30 kaybımız 1071 yaralımız var. Antep'te 309 kaybımız var. Kilis'te 13 kaybımız var. Adana'da 58 kaybımız var. Malatya'da 106 kaybımız var. 1541 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9733 kişi yaralandı, 3471 bina yıkıldı.