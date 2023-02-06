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Flaş... Flaş... Depremde can kaybı sayısı bin 541’e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Fuat Oktay can kaybının 1541'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:39
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Flaş... Flaş... Depremde can kaybı sayısı bin 541’e yükseldi

Flaş... Flaş... Depremde can kaybı sayısı bin 541’e yükseldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Her iki depremde toplam 145 artçı deprem yaşadık. Toplamda 1541 vatandaşımız hayatını kaybetti, 9733 de yaralımız var." açıklamasında bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;  5 ve 6 arasında 15 deprem yaşadık. Çalışmalarımız çok sık aralıklarla paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız AFAD'a gelip bizzat çalışmaları burada yürüttü. Maraş'ta 234 kaybımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız, 700 yaralımız var. Osmaniye'de 205 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da 20 kaybımız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız var. Diyarbakır'da 46 vefatımız var. Urfa'da 30 kaybımız 1071 yaralımız var. Antep'te 309 kaybımız var. Kilis'te 13 kaybımız var. Adana'da 58 kaybımız var. Malatya'da 106 kaybımız var. 1541 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9733 kişi yaralandı, 3471 bina yıkıldı.

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Zeki
6.02.2023 18:49
Enflasyon gibi bunuda dusuk gosterin. 300 bina yikilmis 234 vefat diyor. 1 evde 5 kisden az olma Sansi yok 1500 kisinin icinden 234 vefat nasil oluyor. Sabah 76 idi simdi 1500 yarin 3500  
 
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