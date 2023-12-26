Flaş... Flaş... Fatih Terim Panathinaikos'ta!

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Fatih Terim Panathinaikos'ta!
Fatih Terim Panathinaikos'a imza atıyor!

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunan ekibi Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaşmak üzere.

X hesabından paylaşım yapan Sabuncuoğlu, şu ifadelere yer verdi;

''Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaşmak üzere!''

YARIN İMZAYI ATIYOR
Ayrıca Terim'in, Panathinaikos'a yarın imza atacağı kaydedildi.

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OCAK 2022'DEN SONRA TAKIM BAŞINA GEÇECEK!
Fatih Terim, son olarak Galatasaray'ı çalıştırmış, 10 Ocak 2022'de ise takımdan ayrılmıştı.

Terim, o günden beri takım çalıştırmıyordu.

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası aldıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.

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