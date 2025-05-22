Flaş... Flaş... Flaş.. Ünlü iş adamı İnan Kıraç kaçırıldı!

Bugün İstanbul Zeytinburnu’nda yaşanan olay, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç’ı hedef aldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Kıraç bir hastanede check-up işlemleri sürerken kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla kaçırıldı.

Olay anında yanında bulunan vasiler, kaçırmayı engellemeye çalıştı ancak saldırganlar, aracı vasilerin üzerine sürerek İnan Kıraç’ı hastaneden çıkardı. Ardından araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, 87 yaşındaki iş insanını bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İnan Kıraç'ın kaçırılmasıyla ilgili emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri güvenlik kameralarını ve çevre tanıklarını incelemeye aldı.

Türkiye'nin en tanınmış sanayi ve iş insanlarından biri olan İnan Kıraç'ın bir an önce bulunması için çalışmalar çok yönlü devam ediyor.