Flaş! Flaş! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolundaki rakibi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş! Flaş! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi İsviçre'den Young Boys oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde play-off eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı.

Galatasaray - Young Boys

Galatasaray, Young Boys ile oynayacağı turun ilk maçını deplasmanda oynayacak.

İlk maç 20-21 Ağustos'ta, ikinci maç ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets

Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC

Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız

Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB

Sarı-kırmızılılar, play-off eşleşmesini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Lille'i elerse Slavia Prag-Union SG karşılaşması galibiyle eşleşecek.

Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

İlk maç 20-21 Ağustos'ta, ikinci maç ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde doğrudan play-off turuna kalan Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi halinde play-off'a yükselecek olan Trabzonspor'un rakipleri, saat 14.00'te yapılacak kura çekiminde belirlenecek.

Konferans Ligi'nde Tek Temsilci: Rams Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Iberia Tiflis'i elemesi durumunda play-off turuna kalacak olan Rams Başakşehir'in rakibi ise saat 15.00'te belli olacak.

TRABZONSPOR (RAPID WIEN'İ ELERSE)

Braga - Servette galibi

Molde - Cercle Brugge galibi

Krvybas - Viktoria Plzen galibi

Midtjylland / Ferencvaros mağlubu

TRABZONSPOR (RAPID WIEN'İ ELERSE / KONFERANS LİGİ PLAY-OFF)
Osijek - Zire galibi

Kilmarnock - Tromso galibi

St Gallen - S.Wroclaw galibi

Panathinaikos - Ajax mağlubu

Hacken - Paide galibi

BAŞAKŞEHİR

Maribor - Vojvodina galibi

Braga - Servette mağlubu

S.Trnava - W.Krakow galibi

Paksi - Mornar galibi

St. Patricks - Sabah galibi

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