Flaş! Flaş! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde play-off eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı.
Galatasaray - Young Boys
Galatasaray, Young Boys ile oynayacağı turun ilk maçını deplasmanda oynayacak.
İlk maç 20-21 Ağustos'ta, ikinci maç ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
Sarı-kırmızılılar, play-off eşleşmesini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.
F.BAHÇE'NİN RAKİBİ DE BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Lille'i elerse Slavia Prag-Union SG karşılaşması galibiyle eşleşecek.
Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente
Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.
İlk maç 20-21 Ağustos'ta, ikinci maç ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
Avrupa Ligi'nde doğrudan play-off turuna kalan Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi halinde play-off'a yükselecek olan Trabzonspor'un rakipleri, saat 14.00'te yapılacak kura çekiminde belirlenecek.
Konferans Ligi'nde Tek Temsilci: Rams Başakşehir
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Iberia Tiflis'i elemesi durumunda play-off turuna kalacak olan Rams Başakşehir'in rakibi ise saat 15.00'te belli olacak.
TRABZONSPOR (RAPID WIEN'İ ELERSE)
Braga - Servette galibi
Molde - Cercle Brugge galibi
Krvybas - Viktoria Plzen galibi
Midtjylland / Ferencvaros mağlubu
TRABZONSPOR (RAPID WIEN'İ ELERSE / KONFERANS LİGİ PLAY-OFF)
Osijek - Zire galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Gallen - S.Wroclaw galibi
Panathinaikos - Ajax mağlubu
Hacken - Paide galibi
BAŞAKŞEHİR
Maribor - Vojvodina galibi
Braga - Servette mağlubu
S.Trnava - W.Krakow galibi
Paksi - Mornar galibi
St. Patricks - Sabah galibi