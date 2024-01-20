Flaş… Flaş… Gara’ya hava harekatı düzenlendi

Murat Şahin
Flaş… Flaş… Gara’ya hava harekatı düzenlendi
Milli Savunma Bakanlığı, Gara’ya hava düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Ara, bul, yok et!” başlığıyla paylaştığı videoda, Gara’ya düzenlenen hava harekatına ait görüntüleri paylaştı.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı düzenlendiğini ve 9 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Paylaşımda ayrıca, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonların azim ve kararlılıkla süreceği açıklandı.

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