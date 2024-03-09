Flaş... Flaş... İstanbul'da Yeniden Refah'ın seçim aracına ateş açıldı

İstanbul Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre seçim koordinasyon merkezinin açılışı için bekleyen Yeniden Refah Partisi seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

3 el ateş edilen araçta, kurşunlardan biri aracın şoför tarafında bulunan camına isabet etti. Saldırı sonucu cam kırılırken, o esnada araçta bulunan şoför saldırıyı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"BU TARZ ŞEYLER AÇIKÇASI BİZİM AZMİMİZİ DAHA DA ARTIRACAKTIR"

Yeniden Refah Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbey olay yerine gelerek saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlbey açıklamasında, şunları aktardı:

"Görmüş olduğunuz az ilerideki irtibat büromuzda arkadaşlarımız çalışıyorlardı, bir hazırlık içerisindeydiler. Burada da araçlarımızı normal rutin park etmişlerdi. Şoför arkadaşımız koltukta oturuyordu. 3 el ateş edildi. O esnada ön cam çatlamış. Tabi biz açıkçası şudur budur, şu parti yaptı diyemiyoruz. Ancak bunu kabul etmediğimizi, adil bir seçim yarışı olması gerektiğini vurguluyoruz. Biz her şeyden önce Yeniden Refah Partisi olarak hakka hukuka riayet eden, bütün kurallara riayet eden bir siyasi partiyiz.

Genel başkanımızdan tutun üyemize kadar hepimiz kurallara riayet ediyoruz. Bu konuda böylesi bir saldırıyı seçim zamanı kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum. Bu tarz şeyler açıkçası bizim azmimizi daha da artıracaktır. Sevindiğimiz taraf şoför arkadaşımızın Allah'tan herhangi bir zarar görmeden atlatması. Tekrar sizin aracılığınızla bu tarz saldırıları kınıyoruz. Önümüzde 21-22 gün bir süre var. İnşallah bu tarz saldırılar olmadan mücadelemize devam edeceğiz."

"KARŞI BÖLGEDEN BİR KİŞİNİN KAÇTIĞINI GÖRDÜM"

Saldırı yapıldığı esnada araçta oturan şoför Levent Selçuk, olayın seçim koordinasyon merkezi açılışı için beklediği sırada yapıldığını ifade ederek, "Gün içinde seçim dolayısıyla dolaşıyorduk. Başkanımızdan anons geldi. Açılış için bu bölgeye geldik. Namaz saati oldu. Arabanın içindeydim. Önce bir sol tarafa doğru silah sesi geldi. Sonra ön cama doğru geldi, ne olduğunu anlayana kadar sol cama benim bulunduğum tarafa doğru bir mermi daha geldi. İndim, karşı bölgeden bir kişinin kaçtığını gördüm. Tabi tam seçemedim. Tabii ki bu çok çirkin bir olay. Yazıktır, hepimiz insanız kınıyoruz. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor. 3 el sıktı yan tarafa, ön tarafa ve benim olduğum şoför mahaline doğru ateş edildi. Hatta cam kırılınca bana da camlar geldi ama Allah'tan kurtardık, bir şey olmadı" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.