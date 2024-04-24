Flaş... Flaş... İYİ Parti Kurultayı'na misafir alınmayacak

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Av. Hakan Şeref Olgun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayına misafir alınmayacağını açıkladı.

ORTAK KARAR

Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, D. Müsavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, M. Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katıldığı toplantıda hiçbir itiraz olmaksızın, oy birliği ile gerçekleştirilecek olan kurultaya misafir alınmaması kararlaştırıldı.

KATILACAKLAR BELLİ OLDU

Bu kapsamda düzenlenecek olan kurultaya, Kurultay delegeleri, İl, İlçe ve Belediye Başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerini katılacak.

Olgun'un yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Kamuoyuna...

İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştiriyoruz.

Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, D.Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, M.Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz beylerin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, Salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak; Kurultay delegeleri, İl, İlçe ve Belediye Başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır.

Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken İYİ Parti ailesi olarak Kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim.

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde istediği sonuçları alamayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik tepkiler gelirken, partide istifalar yaşanmıştı.

Gelen tepkiler ve alınan başarısızlık sonucu İYİ Parti lideri Akşener, 27 Nisan'da İYİ Parti'yi Olağanüstü Kurultay'a götürme kararı aldığını açıklarken, yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti'de Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın genel başkanlığa aday olacaklarını belirtmişti.