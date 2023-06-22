Flaş... Flaş... Karamollaoğlu masayı dağıttı

CHP listelerinden Meclis'e milletvekili sokan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin üçlü bir yeni grup çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı.

Flaş... Flaş... Karamollaoğlu masayı dağıttı

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi toplamda 35 milletvekili elde etti.

DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin ise 10 milletvekili meclise girmeye hak kazandı.

Seçimlerin ardından bu üç parti arasında "Meclis'te grup kurma" noktasında görüşmeler başladı.

ÜÇLÜ MASA DAĞILDI

Oda Tv'den Uğur Can Biçer'in haberine göre üç siyasi partinin grup kurma konusunda arayışı devam ederken Saadet Partisi cephesinden hamle geldi.

Bu partinin Saadet Partisi çatısı altında kurulması gerektiğini düşünen partililer görüşmelerde net tavırlarını ortaya koydu.

Farklı bir çatı altında olmama konusunda karar alan partililer "Saadet Partisi'nin grup halinde varlığının ne kadar önemli olduğunu siyasi partiler biliyor. Bu grubun teşekkülü için yaklaşımımız bu olmalı" görüşünde birleştiler.

Saadet Partisi'nin aldığı net tavrın ardından DEVA Partililer yetkili kurullarıyla görüşme halinde.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

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