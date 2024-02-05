Flaş... Flaş... Kaymakam evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA
Flaş... Flaş... Kaymakam evinde başından vurulmuş halde bulundu
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde kendisinden haber alınamayan Ekinözü İlçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evine polisler girdi. Coşkun'un kafasından silahla vurulmuş halde bulunduğu belirtildi.

Olay Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana geldi.

İddialara göre Ekinözü İlçe Kaymakamı 31 yaşındaki Mesut Coşkun’un şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti. Şoför Coşkun’a ulaşamadı.

Coşkun'a ulaşamayan şoför, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SİLAHLA KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polisler kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Coşkun’un cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı bildirildi. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaymakamın bekar olduğu ve Kırıkkaleli olduğu belirtildi.

Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntülerinin kaldığı ortaya çıktı.

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