Flaş... Flaş... Kaymakam evinde başından vurulmuş halde bulundu

Olay Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana geldi.

İddialara göre Ekinözü İlçe Kaymakamı 31 yaşındaki Mesut Coşkun’un şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti. Şoför Coşkun’a ulaşamadı.

Coşkun'a ulaşamayan şoför, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SİLAHLA KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polisler kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Coşkun’un cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı bildirildi. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaymakamın bekar olduğu ve Kırıkkaleli olduğu belirtildi.

Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntülerinin kaldığı ortaya çıktı.