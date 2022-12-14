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Son dakika haberi: Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi kabul edildi

Son dakika haberi: Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:54
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Flaş... Flaş... Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi kabul edildi

Son dakika haberi: Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi kabul edildi
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AA'nın haberine göre, Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

Alınan bilgiye göre, akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.



Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.



1959 Tokat doğumlu olan Göktaş, 7 Ocak 2009’da Ergenekon soruşturması nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmış, 5 yıl sonra Mart 2014’te tahliye edilmişti.

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