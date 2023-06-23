Flaş! Flaş! Mürat Ülker'den Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe başkanlık yanıtı

Candaş Tolga Işık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Murat Ülker'in Fenerbahçe Başkanlığını düşünmediğini açıkladı.

İşte Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı:

Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum, "Aziz Bey'e çok tekekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim" dedi.



AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

"Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkların desteğin bilinmemesini istediler."