Flaş.. Flaş.. Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması. ‘Meclis gerekli adımları atar’

Numan Kurtulmuş, cezaevinde olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili soru üzerine sürecin başından beri iki yargı organı arasındaki sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şuana kadar Genel Kurulu’na göndermediklerini, meselenin suhuletle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş devamında, “Dolayısıyla bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok, süreç içerisinde bunu da göreceğiz” diye konuştu.

"TBMM HUKUKİ BİR TARTIŞMANIN TARAFI DEĞİL"

TELE1'in haberine göre, Kurtulmuş, kendisinin geçmiş örneklerin tekrar yaşanmaması için, Enis Berberoğlu gibi Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğü için bunu Meclis’te okutmadığını, ama meselenin bir şekilde halledilmesi gerektiğini vurguladı.

Zaman içerisinde uygulamayı ortaya koyacaklarını belirten Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’de millet adına demokrasiyi, kurallarıyla, kurumlarıyla yerleştirme gayreti içerisinde olan en nadide, en güzide kurumumuzdur. Bu anlamda TBMM hukuki bir tartışmanın tarafı değildir” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuki bir tartışmanın tarafı olamayacağının altını çizen Kurtulmuş, “Onun için de ısrarla iki yargı kurumu arasındaki bu tartışmanın tarafı olmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve böylece hukuki olarak ortada olan bu sürecin, tartışma konusunun bir de siyasi tartışmaya dönmemesi için gayret sarf ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine hakimdir ve bu anlamda da gerekli adımları atar” dedi.