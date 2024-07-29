Flaş... Flaş... Olimpiyatlardaki ilk madalyamızı aldık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Olimpiyatlardaki ilk madalyamızı aldık

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden Klasik Yay Erkek Milli Takımımız Çin Halk Cumhuriyeti'ni mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Detaylar geliyor...

Son Haberler
Yol ortasında insan kafatası bulundu. Gezerken gördü polis hemen polise koştu Gündem
Yol ortasında insan kafatası bulundu. Gezerken gördü polis hemen polise koştu
İki grup silahla çatıştı: 2 yaralı Gündem
İki grup silahla çatıştı: 2 yaralı
Otomotiv devi markalarını kapatacağını açıkladı Otomotiv
Otomotiv devi markalarını kapatacağını açıkladı
Ersun Yanal yine yaptı yapacağını Spor
Ersun Yanal yine yaptı yapacağını
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı Yaşam
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Japon uzman 7 büyüklüğünde deprem beklediği yeri açıkladı. Kırılmamış fay hattını duyurdu Gündem
Japon uzman 7 büyüklüğünde deprem beklediği yeri açıkladı. Kırılmamış fay hattını duyurdu