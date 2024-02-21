Flaş.. Flaş.. Özgür Özel Filistin’e gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Nisan tarihinde Filistin’e gideceğini aktardı. Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken ve Filistin’de bir insanlık dramı yaşanırken Türkiye’den Filistin’e bir ziyaret gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'e gideceğini açıkladı.

Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini iletti ve Ramallah’tan tüm dünyaya bir çağrı yapacağını ifade etti. Özgür Özel, konu hakkında, ''Filistin’de yakınlarını kaybeden yaralıların ailesinden Ramallah’a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya çağrı yapacağız. Yerel seçim geldiği için taslak olarak 15 Nisan olarak belirlendi.'' İfadesini kaydetti.