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Son dakika haberi: Sedef Kabaş ve Tele1'e Cumhurbaşkanlığına hakaretten tazminat cezası

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığına hakaret suçundan gazeteci Sedef Kabaş'a 35 bin TL, Tele1'e 25 bin TL tazminat cezası verildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:48
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Flaş... Flaş... Sedef Kabaş ve Tele1'e Cumhurbaşkanlığına hakaret suçundan tazminat cezası verildi

Son dakika haberi: Sedef Kabaş ve Tele1'e Cumhurbaşkanlığına hakaretten tazminat cezası
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Gazete Duvar'da yer alan habere göre, gazeteci Sedef Kabaş’ın ocak ayında katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları Ömer Faruk Karagüzel ve Ferah Yıldız tarafından Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunuldu.

Dilekçede, davalı Sedef Kabaş’ın, televizyon programındaki ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik ağır hakaret ve iftirada bulunduğu belirtildi.

Kabaş’ın, düşüncelerini ifade etme, eleştiri hak ve görev sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ifadelerle Erdoğan’ı karalamaya yönelik mesnetsiz ithamlarının kabul edilmesinin ve hoş görülmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulanan dilekçede, Erdoğan’ın, kendisini yıpratmaya yönelik bu paylaşımlarla toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakıldığı kaydedildi.

Dilekçede, davanın kabulüne karar verilerek, 250 bin liralık manevi tazminatın, programın yayınlandığı 14 Ocak 2022’den itibaren yasal faizi ile Sedef Kabaş ve ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar’dan tazmin edilmesi istendi.

2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Davanın kabulüne karar veren İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, dosyayı karara bağladı. Mahkeme, davalı Sedef Kabaş’ın, 35 bin liralık manevi tazminatı haksız fiil tarihi olan 14 Ocak 2022 itibarıyla işleyecek olan yasal faiziyle davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödemesine karar verdi. Davalı Fırat Sakar’a karşı açılan davanın reddine karar veren mahkeme, ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’nin de 25 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti. Kabaş, olay tarihinde kullandığı ifadeler nedeniyle açılan ceza davasından da “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Tele1 de 25 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.

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Tozanlı
21.12.2022 13:04
Bunlar yargıç değil yargı değil bu kepâzeliğe birisi dur diyemiyecek mi ? Seçimi bekliyoruz...hemde sabır ve òzlemle !!  
 
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