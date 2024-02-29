Flaş.. Flaş.. TRT CHP’ye randevu verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. TRT CHP’ye randevu verdi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün saat 16. 30’da TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile görüşecek.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekillerinin bugün saat 11.00’de TRT Genel Müdürlüğü önünde yapacağı basın açıklaması iptal edildi. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın, TRT Genel Müdürü ile görüşeceği iletildi.

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81 milyonun vergisini alan ve devlet televizyonu olan TRT’nin yanlı yayınlar yapıp muhalif partilere çok az süre vermesi tepkilere yol açtı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve CHP’nin belediye başkan adaylarına, AKP kadar yer ayrılmaması söz konusu tepkileri daha da arttırdı.

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirmiş ve TRT’nin önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu.

Günaydın, “40 gün boyunca Erdoğan ve AKP’ye 1945 dk, Özgür Özel ve CHP’ye 25 dk süre ayıran, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın hiçbir konuşmasını yayımlamayan TRT genel müdüründen istediğimiz randevu gelmedi.. Yarın (29 Şubat Perşembe) saat 11:00’de TRT Genel Müdürlüğü önündeyiz..” açıklamasını yapmıştı.

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BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLDİ

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı Gökhan Günaydın ve CHP heyetine randevu verdiği belirtildi. Görüşmenin içeriğine göre basın açıklamasının yapılabileceği iletildi.

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