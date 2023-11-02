Flaş.. Flaş.. TSK Gazze'ye gitsin teklifi meclise sunuldu

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclise verdiği dilekçede TSK’nın 1 yıl süre ile Gazze’ye gitmesini teklif etti.

Flaş.. Flaş.. TSK Gazze'ye gitsin teklifi meclise sunuldu

İsrail-Filistin savaşının yankıları ülkemizde duyulmaya devam ediyor. Büyükelçilik önlerinde eylemlerin ardından Devlet Bahçeli’nin İsrail’i tehdit etmesi ve ardından AKP’nin düzenlediği Büyük Filistin mitingi sonrasında YRP Lideri Fatih Erbakan’dan gündemi sarsacak teklif meclise sunuldu.

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Sunulan teklifte TSK’nın 1 yıl süre ile Gazze’de görev alması istendi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığı'na,

Yıllarca abluka altında yaşamaya mahkum edilen Gazze'deki Filistin halkının silahlı çatışmalar nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye'den ve dünyadan sağlanan insani yardımların, Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin işbirliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze'de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

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