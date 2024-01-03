Flaş… Flaş… Ünlü isim İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti’den bir isim daha istifa etti. Son olarak İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi VE İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Partide ‘iç hesaplaşmalar ve dedikodunun’, mücadeleden daha çok itibar gördüğünü belirten Kıdık, “İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak “Muhalefete muhalefet” eden konumuna gelmiştir” dedi.

Kıdık, istifasında şu ifadelere yer verdi:

“Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak “Muhalefete muhalefet” eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır. Bugün “Hür ve Müstakil” denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim.

Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara’da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim.”