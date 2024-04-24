Flaş... Flaş... Yargıtay Başkanı 22. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilen Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme, 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyelerini 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gönderdi.

Seçimin ilk 21 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadığı için bugün 22. tur oylaması yapıldı. Oylama sonucunda Mehmet Akarca 94, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111 ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 109 oy aldı.

Seçime katılım 325 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı ve 10 oy da geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 23. tur oylamayla devam ediyor. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.