MHK ilk icraatını yaptı: Haftanın hakemleri açıkladı

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.

Galatasaray, Ümraniyespor maçını Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın, Spor Toto Süper Lig'de 3. kez görev alacak.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.



Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçı Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor'un Antalyaspor maçını ise Mete Kalkavan atandı.

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