Flaş…Flaş… Dolarda sert yükseliş

Dolar artık rekorun yolunu açtı. Dolar durdurabilmek mümkün değil. Rekor üstüne rekor kıran dolar/TL haftanın ilk işlem gününde enflasyon rakamları öncesinden yeni bir seviyeyi test etti.

30.00’lu seviyelere hızla geçiş yaparak bu bölgenin üzerine tırmanan Dolar kuru artık 33,00’lü seviyeleri mesken tuttu.

Dolar/TL kuru sabah 08.33’te 33,26 seviyesinde bulunuyor. Dolardaki yeni seviyeler, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından merakla bekleniyor.

EURO’DA SON DURUM

Euro/TL’de de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. TL’deki kayıplar gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Euro/TL yeni günde 36.40 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra sabah 08.33’te 36.37 seviyesinde yükselişine devam ediyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Yurtiçinde tüm gözler bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. Bugün 09.152te ENAG enflasyonu takip edilecekken, 10.00’da ise TÜİK enflasyon rakamları piyasaların radarında yer alıyor.

Enflasyon geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 71.60 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 1,67 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlarına beraber ene3kli ve memur maaş zamları da netlik kazanmıştı.

Bugün ise piyasalar Temmuz ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek enflasyonda dezenflasyon sürecinin başladığını ve düşüşün enflasyon rakamlarına yansıyacağını ileri sürdüler.

Açıklanacak olan bu enflasyon rakamları TL varlıkları üzerinde etkili olabilir. Borsa ve döviz kurları üzerinde yüksek hareketlilik görülebilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EUR/TRY GRAFİĞİ

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