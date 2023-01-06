Flaş...Flaş...Üç büyük banka hissesinde işlemler durdu

Borsada dün yaşanan kabus gibi düşüş bugünde devam ediyor. Dün 100 endeksin yüzde 7 düşmesine rağmen bankacılık endeksi XBANK yüzde 9 düşmüştü.

Borsa bugünde bankacılık endeksi başta olmak üzere düşerken Garanti BBVA, Halk Bankası ve Vakıfbank hisse senedinde işlemler devre kesicinin devreye girmesi nedeniyle durduruldu.

Garanti Bankası yüzde 4’e yakın değer yitirir iken Halk Bankası yüzde 6’ya yakın değer kaybına uğradı.

YABANCI SATIŞI

Bankacılık sektörü hisselerinde yabancı satışları dikkat çekiyor. Garanti hisse senedinde HSBC 2 milyon lota yakın satış yaptı.