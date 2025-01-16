Flash Haber'den flaş transfer! NTV'den ayrılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
Flash Haber'den flaş transfer! NTV'den ayrılmıştı

Flash Haber, NTV’den ayrılan deneyimli isim Erdoğan Durna ile anlaştı. Durna, Özel Haberler biriminin şefi olarak görev yapacak.

Halk TV’ye satışı iptal edilen Flash Haber, Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork'a satıldı.

Satış işlemleri çalkantılı gerçekleşen Flash Haber'de üst düzey atamalar sürüyor.

MedyaRadar’ın özel haberine göre NTV ile yolları ayıran Erdoğan Durna, Flash Haber’e transfer oldu. Erdoğan Durna, Özel Haberler biriminin şefi olarak görev yapacak.

ERDOĞAN DURNA KİMDİR?

İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulundan sonra 1990 yılında Anadolu Ajansı’nda polis adliye muhabiri olarak mesleğe başladı. 1996 yılı son ayında ise kuruluşu sırasında NTV’ye geçti. Şimdi ise kariyerine Flash Haber’de devam edecek.

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Susurluk skandalı, Ergenekon davası, Balyoz kumpası davalarında çok sayıda özel habere imza attı.

Danıştay baskını sanıklarının Cumhuriyet Gazetesi’ne el bombası atan kişiler olduğunu, Danıştay baskını sanıklarının güvenlik kamerası görüntüsü ve ses kayıtlarını alıp yayınladı.

Uğur Mumcu’nun katili Ferhan Özmen ve gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile ilgili özel haberler yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Büyük Şehir Belediyesi önünde halka ateş açan darbecilerin görüntüsünü alıp yayınladı.

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