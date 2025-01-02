Fluminense’de Melo dönemi sona erdi

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Fluminense’de Melo dönemi sona erdi

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Brezilya ekiplerinden Fluminense’den ayrılıyor. 41 yaşındaki oyuncu kulübü ile yeni sözleşme imzalamayacak.

41 yaşındaki savunmacı Felipe Melo boşa çıktı. Brezilya Serie A ekibi Fluminense, Felipe Melo ile yeni sözleşme imzalanmayacağını açıkladı.

Fluminense, Felipe Melo için bir veda mesajı yayınladı.

Bordo yeşilli ekip veda paylaşımında, "Felipe Melo'nun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erdi. Bu takımda 100'den fazla maçta forma giyen Melo'nun adı formamızda ölümsüzleşti. Melo, Conmebol Libertadores, Recopa ve Cariocas (2) şampiyonluklar yaşadı. Felipe Melo'ya katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Flamengo altyapısında yetişen Felipe Melo daha sonra Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve Fluminense'de oynadı.

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