Fluminense’de Melo dönemi sona erdi

41 yaşındaki savunmacı Felipe Melo boşa çıktı. Brezilya Serie A ekibi Fluminense, Felipe Melo ile yeni sözleşme imzalanmayacağını açıkladı.

Fluminense, Felipe Melo için bir veda mesajı yayınladı.

Bordo yeşilli ekip veda paylaşımında, "Felipe Melo'nun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erdi. Bu takımda 100'den fazla maçta forma giyen Melo'nun adı formamızda ölümsüzleşti. Melo, Conmebol Libertadores, Recopa ve Cariocas (2) şampiyonluklar yaşadı. Felipe Melo'ya katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Chegou ao fim na última terça-feira (31/12) a passagem do ídolo Felipe Melo como jogador do Fluminense. O capitão encerra este ciclo deixando um legado com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e mais de 100 jogos com as três cores.



