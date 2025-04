Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk açıklama! Boykot çağrısına destek verdiği için diziden çıkarılmıştı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla boykota destek çağrısı yapan 'Teşkilat' oyuncusu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan diziden çıkarılmıştı. TRT’nin Teşkilat dizisinden atılan Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu da TRT’nin Muhabir dizisinden çıkarıldı. Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide kendisine verilen destekler için “34 yaşında yetişkin bir kadın olarak, biliyorum ki omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir” dedi.

PUSAT’A ‘DESTEK OLDU’ DİYE İŞTEN ATILDI

Boykota destek çağrısı yapan 'Teşkilat' oyuncusu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan diziden çıkarılmıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre TRT’nin Teşkilat dizisinden atılan Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu da TRT’nin Muhabir dizisinden çıkarılmıştı.

“OMURGA HER ŞEYDİR”

Muhabir adlı dizinin kadrosundan çıkartılan Başak Gümülcinelioğlu sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide kendisine verilen destekler için teşekkürlerini iletirken, şu açıklamalarda bulundu:

"Dün tahmin edersiniz ki yoğun geçen bir gün oldu, ancak onca destek mesajını da cevapsız bırakmak istemedim. Ülkemin eksiksiz her bölgesinin onlarca köyünde yıllarca hizmet etmiş, kendi ayakları üstünde duran bir ebe-hemşire kadın tarafından büyütüldüm. Hakkımı savunmayı o öğretti bana. Boğazımdan sadece annemle babamın çalışarak kazandığı lokmalar geçti. Atatürk'ü, ülkemi, kültürümü, dinimi tanıyarak, haklarımı bilerek, doğru yerde dürüstçe konuşmayı ilke edinerek yetiştirildim. Hiç kimsenin işinde, hakkında gözümü bırak, fikrim bile olmadı. Kazandığım her lokma için gece gündüz okudum, yeri geldi 3 işte birden çalıştım. Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından elbet kazanıldığını da layığıyla bilirim. 34 yaşında yetişkin bir kadın olarak, biliyorum ki omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir.”