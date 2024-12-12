Formula 1 efsanesinden üzücü haber

Jordan, "Formula For Success" adlı podcast programında, eski F1 pilotu David Coulthard ile yaptığı sohbette teşhis sürecini ve mücadele deneyimlerini anlattı. Ünlü spor adamı, dinleyicilere sağlık taramalarını ihmal etmemeleri gerektiği konusunda güçlü bir mesaj verdi: "Hayatta şanslarınız var, değerlendirin. Gidip test yaptırın."

Kanser teşhisinin Mart ve Nisan aylarında konulduğunu ifade eden Jordan, hastalığın hızlı bir şekilde yayıldığını vurguladı. Bu süreçte, altı kez Olimpiyat şampiyonu olan bisikletçi Sir Chris Hoy’un terminal kanser teşhisi aldığını hatırlatarak onun cesaretine de dikkat çekti. Jordan, "Chris Hoy gibi bir yıldız, hastalığını açıkça konuşabiliyorsa, biz de konuşabiliriz. Utangaçlık yapmayın, bedeninize iyi bakın," dedi.

1991-2005 yılları arasında Formula 1’de 250 yarışa katılan ve dört galibiyet kazanan Jordan takımıyla tanınan efsanevi isim, spor dünyasındaki başarılarının yanı sıra, Adrian Newey gibi tasarım dehalarının kariyer yönetimiyle de biliniyor.

Jordan’ın açıklamaları, kanserle mücadelede erken teşhisin ve farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.