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Lewis Hamilton Türkiye için kampanya başlattı

Formula 1 pilotları, Türkiye'de olan deprem için paylaşımda bulundu. Lewis Hamilton, kampanya başlattı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:49
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Formula 1 pilotlarından depremzedelere destek

Lewis Hamilton Türkiye için kampanya başlattı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilimizi etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken Formula 1 pilotları Türkiye paylaşımında bulundu. Özellikle Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un yardım kampanyası başlatması dikkat çekti.

KAMPANYA BAŞLATTI

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton depreme karşı duyarlı davranan sporcular arasında yer aldı. 7 Dünya Şampiyonluğu bulunan Hamilton yardım kampanyası başlattığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

"DUALARIM ETKİLENEN HERKES VE KURBANLARIN AİLELERİ İLE"

Ferrari'nin İspanyol pilotu Sainz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye'den gelmeye devam eden haber ve görüntüler dehşet verici. Tüm düşüncelerim ve dualarım etkilenen herkes ve kurbanların aileleri ile."

BU HAREKETİ ALKIŞ ALDI

Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc de Türkiye'ye yardım için sosyal medya hesabından IBAN numarası paylaştı. Leclerc'in bu hareketi alkış aldı.

GEORGE RUSSEL DE PAYLAŞTI

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell da paylaşımda bulunan pilotlar arasında yer aldı. İngiliz pilot depremzedeler için barınak, yiyecek ve hijyen malzemesi ihtiyacına dikkat çekti. Russell ayrıca bağış toplanan adresi paylaştı.

 

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