Formula 1’de ortalık karıştı! Antrenman seansı 4 defa durdu

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışına Japonya ev sahipliği yapacak. Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 6 Nisan Pazar günü yapılacak yarış öncesinde ilk iki antrenman seansı tamamlandı.

Japonya'daki ilk antrenmanı McLaren'den Lando Norris, ikinci antrenmanı ise Oscar Piastri zirvede bitirdi. Sezonun ilk yarışında da McLaren pilotları zirvede yer almış ve Norris Avustralya'da, Piastri ise Çin'de bitiş çizgisini ilk sırada geçmişti.

Sezonun üçüncü yarışı öncesinde bugün yapılan iki antrenmanda 4 kez seans durdu. Antrenmandaki ilk kazayı Alpine pilotu Jack Doohan yaptı. Genç pilot, yaşadığı kazanın ardından antrenmana devam edemedi. Takımdan yapılan açıklamada Doohan'ın kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirtildi.

Aston Martin'in deneyimli pilotu Fernando Alonso ise aracının kontrolünü kaybedip spin atarken çakıllara saplandı. Kısa bir süre seans dururken hasar gören bariyerlerin onarılmasıyla antrenman devam etti.

Japonya'daki antrenmanlarda kazalar dışında seanslar iki kez farklı sebeplerden dolayı durdu. Pistteki çimlerin alev almasından dolayı iki kez antrenmana ara verildi.