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Formula 1 Suudi Arabistan'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 11:54
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Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Formula 1 Suudi Arabistan'da
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Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün, yarış ise 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Fernando Alonso (İspanya): 15

4. Carlos Sainz (İspanya): 12

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 43

2. Aston Martin: 23

3. Mercedes: 16

4. Ferrari: : 12

5. Alfa Romeo: 4

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