Formula 1'de tuhaf yarış

Düzenleme: Damla Baylan
Formula 1'de tuhaf yarış

Mercedes takımının pilotu George Russell, 2024 Monako Grand Prix'inin başladığı gibi beşinci sırada sona erdiğini ve yarışın beklenmedik bir seyir izlediğini ifade etti.

Monte Carlo sokaklarında gerçekleşen yarışın dönüm noktası, ilk turda Sergio Perez ve Kevin Magnussen'in karıştığı kaza sonucu yarışın kırmızı bayrakla durdurulması oldu.

Bu durum, pilotların zorunlu pit stopları atlatmak için lastik değişikliği yapmalarına olanak tanıdı.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, yarışın son bölümünde daha iyi performans için yeni lastiklere geçiş yaptı.

Verstappen, Russell'ı hızla yakalamasına rağmen, üstün performansına karşın geçiş yapma şansını bulamadı.

Sonuç olarak, ilk on sıradaki pilotlar yarışı başladıkları sıralamada tamamladı.

"TUHAF BİR YARIŞTI"

Yarış sonrası Sky Sports F1 ile yaptığı röportajda Russell, "Bu uzun ve tuhaf bir yarıştı. İlk otuz tur boyunca sadece dolaştık," dedi. "Max pit stop yaptığında hızlanıp Ferrari ve McLaren'lerle aramızdaki farkı kapattığımızı gördüm ve bu beni gerçekten mutlu etti.

Max beni biraz zorladı ama her şey kontrolüm altındaydı" ifadelerini kullandı.

Ünlü pilot "Kırmızı bayrak çıktığında herkes hayal kırıklığına uğradı. Monako'da iyi bir yarış için tek şansımız farklı bir stratejiydi, ancak bu olasılık ortadan kalktı. Yine de elimizden gelenin en iyisini yaptık" şeklinde konuştu.

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