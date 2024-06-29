Formula 1'de Verstappen fırtınası

Formula 1 heyecanı, sezonun on birinci mücadelesi olan Avusturya Grand Prix’si ile devam ediyor.

Red Bull Ring’in zorlu virajlarında gerçekleşen sıralama turlarının ardından, Red Bull Racing’in başarılı pilotu Max Verstappen, rakiplerine geçit vermedi ve pole pozisyonunu elde etti.

Spielberg’deki 4,3 kilometre uzunluğundaki pistte yapılan sıralama turlarında, son üç yılın şampiyonu Verstappen, 1 dakika 4.314 saniyelik etkileyici bir tur zamanıyla ilk sırayı garantiledi. Bu başarıyla Hollandalı pilot, kariyerindeki kırkıncı pole pozisyonunun sevincini yaşadı.

Verstappen’i sadece 0.404 saniye farkla takip eden McLaren’in Britanyalı pilotu Lando Norris ikinci sırayı alırken, Mercedes’in genç yıldızı George Russell, 0.526 saniye geride kalarak üçüncü sıradan yarışa başlama hakkını kazandı.

Motor sporları tutkunlarının merakla beklediği Avusturya Grand Prix’si, saat ile 16.00’da start alacak.