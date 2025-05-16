Fortnite’a bir engel de Apple’dan geldi

Epic Games, Apple’a karşı kazandığı önemli hukuki zaferin ardından 9 Mayıs 2025’te Fortnite’ı yeniden ABD App Store’a sunmak istedi. ABD mahkemeleri, Apple’ı geliştiricilerin uygulama içi ödemeleri harici sistemler üzerinden yapabilmesine izin vermeye zorlamıştı. Ancak Apple, Epic’in gönderimini bir hafta boyunca değerlendirmeye almayınca şirket, güncellemeleri tüm platformlarda eş zamanlı sunma zorunluluğu nedeniyle başvurusunu geri çekti.

Tim Sweeney'nin açıklamasına göre, 14 Mayıs Çarşamba günü yeni bir içerik güncellemesiyle tekrar başvuru yapıldı. Ancak Epic Games’in X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Apple’ın bu güncellemeyi de reddettiği bildirildi. Ayrıca şirket, Avrupa Birliği’nde de uygulamanın yayımlanmasının engellendiğini ifade etti.

Epic Games’e göre bu kararın ardından iOS üzerindeki Fortnite oyunu küresel çapta çevrimdışı kaldı. Apple ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Gelişmeleri ilk duyuran teknoloji sitesi TechCrunch, her iki şirketle de iletişime geçtiklerini ve yeni bilgi geldiğinde haberin güncelleneceğini bildirdi.