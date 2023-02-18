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Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi

Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Fortuna Sittard, Waalwijk'a 3-1 yenildi

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 05:34
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Fortuna Sittard, Waalwijk'e yenildi

Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
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Hollanda 1. Futbol Ligi'nde Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Waalwijk'a 3-1 yenildi.

Hollanda Ligi Eredivisie'de 22. haftanın açılış maçında Waalwijk, Mandemakers Stadı'nda Fortuna Sittard'ı konuk etti.

Burak Yılmaz, ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin 49. dakikasında attığı golle konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 21. maçına çıkan Burak, 9. golünü kaydetti.

Waalwijk, 76. dakikada Michiel Kramer, 86. dakikada Julen Lobete Cienfuegos ve 90. dakikada Florian Jozefzoon'un golleriyle 3-1'lik galibiyete ulaştı.

Fortuna Sittard'da maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Waalwijk, 29 puanla 8. sıraya yükseldi. Dört hafta sonra kaybeden Fortuna Sittard ise 26 puanla 10. basamakta yer aldı.

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