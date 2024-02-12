Fox TV'de bugün yeni dönem başlıyor. Medyada bir devir kapanıyor

Türkiye’de sık sık İsrail kanalı olmakla eleştirilen The Walt Disney Company grubunun kanalı olan FOX TV’de yeni dönem bugün başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından isim ve logo değişikliği onaylanan FOX TV bugünden itibaren NOW TV olarak yayın hayatına devam edecek.

FOX TV tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamada, Bugün (12 Şubat) ana haber bülteninden itibaren NOW TV olarak izleyici karşısına çıkacaklarını duyurdu.

İSİM HAKKI DOLDU

Dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden The Walt Disney Company veya bilinen adıyla Disney’in, Haziran 2022’de yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'u satın almasının ardından, uzun bir süredir ismi değişeceği konuşulan FOX TV’de beklenen değişiklik sonunda gerçekleşti.

Disney'in FOX için aldığı isim hakkının dolması nedeniyle FOX Televizyonu, isim hakkının süresinin dolması üzerine yayın yaptığı ülkelerde Star Channel ve FX olarak isim değişikliğine gitmişti.

Ancak Türkiye'de zaten Star TV olduğu için 24 Ocak 2024 tarihinde, 12 Şubat 2024 itibariyle NOW adını alacağı duyurulmuştu.

FOX Televizyonu, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, isim değişikliğinin bu akşam ana haber bülteninden itibaren NOW TV olarak izleyici karşısına çıkacaklarını duyurdu.