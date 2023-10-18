FOX'un dizisi reytinglere yenik düştü. Ekranlara veda ediyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kader Bağları dizisi, 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.

FOX'un dizisi reytinglere yenik düştü. Ekranlara veda ediyor

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu, Arzu Gamze Kılın, Alptekin Serdengeçti, Zeynep Köse, Mehmet Aykaç, Betül Çobanoğlu, Sanem Babi ve Nazlı Bulum gibi isimlerin paylaştığı Kader Bağları dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor.

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ERKEN FİNAL

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın ilk bölümden itibaren düşük reyting alan dizisi Kader Bağları için kötü haber geldi.

Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmiş ve Benal Tairi görevini Ersoy Güler'e devretmişti. Bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizi, 5. bölümde final yapacak.

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