Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında oynadığı rakipleri Eintracht Frankfurt ile Liverpool üçüncü hafta maçında karşı karşıya geldi.

UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR

Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede Kristensen'in 26'ıncı dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, adeta uyuyan devi uyandırdı.

İlk yarının bitimine son 10 dakikada kala baskısını artıran Liverpool sırasıyla Ekitike, Van Dijk ve Konate'nin peş peşe attığı gollerle devreye 3-1'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da gollerine devam eden İngiliz devi 66'da Gakpo, 70'de ise Szoboszlai'nin golleriyle farka koştu.

LIVERPOOL MORAL BULDU

Aralarında Galatasaray da olmak üzere son oynadığı 4 maçını kaybeden Liverpool, Frankfurt deplasmanında aldığı farklı galibiyetle moral buldu.

Kırmızılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltirken Frankfurt ise 3 puanda kaldı.

E.FRANKFURT 5-1'E ABONE OLDU

Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'ı ilk hafta 5-1 mağlup etmesinin ardından Atletico Madrid'e ve Liverpool'a aynı sonuçlarla yenilmesi ise maçın ardından ilginç bir tesadüf olarak gündem oldu.