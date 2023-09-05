Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi

Editör: Ersoy Özdem

Fransa’da bir bakan yaptığı açıklamada, Fransız okullarının, okul yılının ilk gününde Müslüman kadınların omuzlarından ayaklarına kadar giydikleri abayalarını çıkarmayı reddettikleri için düzinelerce kızı evlerine gönderdiğini söyledi.

300 ÖĞRENCİ ABAYA İLE GELDİ

Yaklaşık 300 kızın Pazartesi sabahı abaya giyerek geldiğini söyleyen Bakan, çoğunun elbiseyi değiştirmeyi kabul ettiğini ancak 67 kişinin bunu reddettiğini ve evlerine gönderildiğini açıkladı.

Fransa’da hükümet geçen ay okullarda abayayı yasakladığını duyurmuş ve bunun, Müslüman başörtüsünün dini bağlılığın göstergesi olduğu gerekçesiyle zaten yasaklandığı eğitimde laiklik kurallarını ihlal ettiğini söylemişti.

Hareket, siyasi sağı memnun etti ancak aşırı sol, bunun sivil özgürlüklere hakaret olduğunu savundu.

Bakan, elbiseyi giyerek tekrar okula gelmeleri halinde "yeni bir diyalog" yaşanacağını söyledi.

Pazartesi günü geç saatlerde Başkan Emmanuel Macron, Fransa'da "bir dini gasp eden, cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" bir "azınlığın" bulunduğunu ve bunun üç yıl önce öğretmen Samuel'in öldürülmesi gibi "en kötü sonuçlara" yol açtığını söyleyerek tartışmalı tedbiri savundu.

Müslümanları temsil eden bir dernek, Fransa'nın en yüksek mahkemesi olan Danıştay'a, devlet yetkililerine karşı şikayette bulunarak, abaya ve erkeklere yönelik eşdeğer kıyafet olan kami üzerindeki yasağın kaldırılması için tedbir talebinde bulundu.

Müslüman Hakları Eylemi'nin (ADM) önergesi Salı günü ilerleyen saatlerde incelenecek.

Mart 2004'te çıkarılan bir yasa, okullarda "öğrencilerin görünüşte dini bir bağlılığı gösteren işaret veya kıyafetlerin takılmasını" yasaklamıştı. Buna büyük Hıristiyan haçları, Yahudi kippaları ve İslami başörtülerinin de dahil olduğu bildirildi.