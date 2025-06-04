Fransa Açık'ta Coco Gauff yarı finalde

Kaynak: AA
Fransa Açık'ta Coco Gauff yarı finalde

Fransa Açık'ın 11. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında Coco Gauff, Madison Keys'i 2-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li Coco Gauff, vatandaşı Madison Keys'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında 2 numaralı seribaşı Gauff ile 7 numaralı seribaşı Keys karşılaştı.

2023 ABD Açık şampiyonu Gauff, iki saat 11 dakika süren mücadelede, rakibini 6-7, 6-4 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Gauff, yarı finalde Mirra Andreeva-Lois Boisson eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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