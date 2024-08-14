Fransa buğday hasadından ümidi kesti

Son birkaç ay Fransa'da özellikle yağmurlu geçti ve bazı sakinlerin moralini bozacak kadar ileri gitti. Ancak en çok zarar görenler muhtemelen çiftçiler oldu. Zira aşırı yağışlar nedeniyle 2024 yılı buğday hasadının tarihi bir şekilde kötü gideceği tahmin ediliyor. Hatta kimi uzmanlara göre bu yılki buğday hasadı, Fransa'nın 1983'ten bu yana kaydettiği en kötü durum bile olabilir.

FNSEA başkanı Arnaud Rousseau, Franceinfo'da 7 Ağustos Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'da en çok üretilen tahılın bu yıl "felaket bir hasat" kaydettiğini açıkladı. Sendika temsilcisi, bu yıl “iklim koşulları” nedeniyle “%25 ila %30 arasında daha az hasat” olacağını tahmin ediyor.

Rakamlar, tarım pazarlarında uzmanlaşan analiz firması Argus'un tahminleriyle doğrulandı. Salı günü yayınlanan bir basın açıklamasında şirket, Fransız buğday üretiminin, tarım dünyasını ağır şekilde etkileyen ciddi bir kuraklığın yaşandığı 1983 yılından bu yana en düşük seviyesine düşebileceğini tahmin ediyor.