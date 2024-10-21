Fransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'yu görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'yu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Netanyahu telefon görüşmesi yaptı.

Macron, 19 Ekim'de Netanyahu'nun konutunun insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı saldırıları "kabul edilemez" olarak niteledi ve dayanışma mesajı verdi.

Fransa'nın İsrail'in güvenliğine bağlılığını yineleyen Macron, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün, "Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelerin yeni bir aşamaya taşınmasına fırsat sunması gerektiğini" savundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları bağlamında Macron, sivil altyapıların hedef alınmamasını, sivillerin korunmasını ve bir an evvel ateşkes sağlanmasını istedi.

İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik eylemlerini kınayan Macron, BM'nin "Güney Lübnan'daki rolünü tam olarak ifa etmesini" arzu ettiğini belirtti.

İki lider ayrıca, "İran'ın Orta Doğu'da krizlerin yayılmasındaki sorumluluğunu" ele aldı.

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