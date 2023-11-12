Fransa ile İsrail birbirine girdi. Macron’a çok sert yanıt

Fransız lider Emmanuel Macron'un 'Savaşı durdurun' çağrısına Tel Aviv'den zehir zemberek sözler geldi.

Fransa ile İsrail birbirine girdi. Macron’a çok sert yanıt

HAMAS'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla birlikte tüm dünyanın gözü Orta Doğu'ya dönerken, İsrail'in müttefikleri teker teker desteklerini açıklamıştı. Bu desteklerden biri de Fransa'dan gelmişti.

Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra İsrail'e giden Fransa lideri Macron, Başbakan Netanyahu ile temaslarda bulundu ve kendilerine olan desteğini dünyaya duyurdu. 24 Ekim'de yapılan görüşme sonrası Macron, 'Bu savaşta yalnız bırakılmadınız. Terör saldırıları yaşamış ülkem adına konuşuyorum. Bu, kafa karışıklığı yaşamadan, çatışmayı büyütmeden teröre karşı mücadelede bizim görevimiz' değerlendirmesinde bulundu.

MACRON'DAN SALDIRILARI DURDURUN ÇAĞRISI

Macron dün İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel bir röportaj verdi. Burada 'Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN SERT YANIT

Macron'un bu açıklamalarına İsrail cephesinden yanıt gecikmedi. Savunma Bakanı Yoav Gallant konuyla ilgili 'Savaşın ortasında bize vaaz verme cüretini nerden buldun?' dedi ve ekledi:

'Gazze'de 240'dan fazla rehine var, O insanları evlerine getirmek bizim görevimiz'

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