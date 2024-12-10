Fransa ile Macaristan grup birinciliği için karşılaşacak

Fransa kadın hentbol takımı, Euro 2024'ün gruplar turunun son maçında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma, 10 Aralık Salı günü saat 18:00'de Debrecen'de oynanacak. Maç, hem Fransa hem de Macaristan için grup liderliği açısından büyük önem taşıyor.

Bu maç, turnuvanın gruplar turunun son gününde, Fransa ve Macaristan'ı birincilik için karşı karşıya getiriyor. Her iki takım da zaten yarı finale yükselmiş durumda, ancak bu maç, gruplarını lider olarak tamamlamaları için son fırsat niteliğinde. Fransa kadın hentbol takımı, daha önceki maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Özellikle, Suède karşısında elde ettikleri zafer, onları yarı finale taşıdı. Macaristan ise ev sahibi avantajını kullanarak, turnuvada etkileyici bir performans sergiliyor.

Maçın yayın hakları Fransa'da beIN Sports 1 ve TFX kanallarında bulunuyor. Fransa, bu maçta liderliği kazanarak, yarı finalde muhtemelen Norveç yerine daha kolay bir rakiple karşılaşmanın avantajını elde etmek istiyor. Macaristan ise, taraftarlarının önünde grup lideri olarak yarı finale çıkmak için oynayacak.

Fransa'nın kadrosunda, Estelle Nze Minko gibi yıldız isimler yer alırken, Macaristan da kendi yıldızlarıyla sahada olacak. Bu karşılaşma, sadece grup liderliği için değil, aynı zamanda turnuvadaki momentumu koruma açısından da büyük bir öneme sahip. Her iki takımın da turnuvaya en iyi şekilde devam etmek için ellerinden geleni yapacağı kesin.

Maçın sonucu, yarı final eşleşmelerini de doğrudan etkileyecek. Fransa ve Macaristan, bu prestijli turnuvada zafer peşinde koşmaya devam ederken, tüm gözler bu kritik maçta olacak.