Fransa istenmediği Nijer'den çekiliyor

Fransa Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un askeri işbirliklerinin sona ermesi nedeniyle Nijer'de on yıla yakındır görev yapan Fransız askerlerini 24 Eylül'de geri çekme talimatı verdiği aktarıldı.
Açıklamada, Fransa'nın Nijer'deki askeri birliklerini bu hafta çekmeye başladığı ve çekilmenin yıl sonundan önce tamamlanacağı ifade edildi.
Çekilmenin şu ana kadar sorunsuz yapıldığı kaydedilen açıklamada, askerlerin, Nijer ordusuyla koordinasyon içinde çekildiği vurgulandı.