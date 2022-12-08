İngiliz yıldız Katar'a dönme kararı aldı

Raheem Sterling, Cumartesi günü Fransa ile oynanacak çeyrek final öncesinde İngiltere'nin Katar'daki Dünya Kupası kampına katılacak.
Chelsea forveti, Dünya Kupası son 16 maçında İngiltere'nin Senegal'i 3-0 yendiği maçta evine zorla girmesi nedeneyle ailesiyle yanında olmuş ve farma giyememişti.
Katar'dan ayrılmadan önce Galler'i 3-0 yendikleri maçta yedek kulübesine alınan Sterling'in Fransa karşısında ilk 11'e dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.
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