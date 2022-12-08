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İngiliz yıldız Katar'a dönme kararı aldı

İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda yer alan ancak evine hırsız girdiği için ülkesine dönmek zorunda kalan  yıldız futbolcu Raheem Sterling tekrar Katar’a dönüyor.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:31
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Fransa maçında İngiliz yıldız Sterling takımını yalnız bırakmama kararı aldı

İngiliz yıldız Katar'a dönme kararı aldı
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Raheem Sterling, Cumartesi günü Fransa ile oynanacak çeyrek final öncesinde İngiltere'nin Katar'daki Dünya Kupası kampına katılacak.

Chelsea forveti,  Dünya Kupası son 16 maçında İngiltere'nin Senegal'i 3-0 yendiği maçta evine zorla girmesi nedeneyle ailesiyle yanında olmuş ve farma giyememişti.

Katar'dan ayrılmadan önce Galler'i 3-0 yendikleri maçta yedek kulübesine alınan Sterling'in Fransa karşısında ilk 11'e dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.

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