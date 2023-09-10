Fransa Mahmud Abbas'a verilen özel onur ödülünü geri aldı

Paris, Yahudi karşıtı yorumlar nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a verdiği özel onuru iptal etti

KAYNAK: Haber Merkezi
Fransa Mahmud Abbas'a verilen özel onur ödülünü geri aldı

Editör: Barış Atakan

Fransa, Holokost'u küçümseyen son Yahudi karşıtı yorumlarından dolayı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a verdiği özel onuru iptal etti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo bir mektup yayımlayarak "Abbas’ın sözlerinin evrensel değerlere ve Holokost'un tarihi gerçeğine aykırı olduğunu" belirtti.

Nazi işgali altında on binlerce Yahudi’nin Paris'te toplanıp ölüm kamplarına sürüldüğünü kaydeden Hidalgo, Abbas’a "Bu yorumlarınızı şiddetle kınıyoruz. Hiçbir dava revizyonizmi ve inkarcılığı haklı çıkaramaz” dedi.

Hidalgo, Orta Doğu'da barış ve iki devletli çözüme yönelik çabaları nedeniyle 2015 yılında Abbas'a şehrin en büyük onuru olan Paris Büyük Bronz Ödülü'nü vermişti.

Geçen ay El Fetih hareketinin üst düzey üyelerine yaptığı konuşmada Abbas, Adolf Hitler'in Avrupalı ​​Yahudileri antisemitizm nedeniyle değil, borç verme gibi toplumdaki "sosyal işlevleri" nedeniyle öldürdüğünü söylemişti.

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