Fransa Merkez Bankası, 2025 büyüme tahminini düşürdü

Fransa Merkez Bankası, çeyreklik ekonomik görünüm raporunda, ülkenin 2025 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 0,7 olarak güncelledi. Önceki tahmin yüzde 0,9 seviyesindeyken, 2024 yılında gerçekleşen büyüme yüzde 1,1 olmuştu. Bu revizyonun temel nedenlerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli tarifelerle ilgili tehditlerinin, Fransa’nın ihracat talebinde 0,1 puanlık bir kayba yol açması olarak gösterildi.

2026 VE 2027 TAHMİNLERİ

Merkez bankasının projeksiyonlarına göre, 2026 yılında ekonomi yüzde 1,2 büyüyecek. Önceki tahmin yüzde 1,3’tü. 2027 için ise büyüme tahmini yüzde 1,3 ile değişmeden kaldı. Bu yıllarda büyümenin temel itici gücü, iş yatırımlarındaki artış olarak öne çıkıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Fransa’da enflasyon oranı da aşağı yönlü revize edildi. Avrupa Birliği genelinde uyumlu hesaplama yöntemi kullanılarak yapılan tahmine göre, 2024 yılı için ortalama enflasyon oranı yüzde 1,3 olarak açıklandı. Aralık ayında yapılan önceki tahminde bu oran yüzde 1,6 olarak belirlenmişti. Merkez bankası, elektrik fiyatlarındaki düşüş, hizmet sektöründe fiyat artışlarının yavaşlaması ve ücret artış hızının düşmesi nedeniyle enflasyonun beklenenden daha zayıf seyredeceğini bildirdi.