Fransa sele teslim! Alarm durumu 'kırmızı' seviyede

Meteo France tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede alarm durumu “kırmızı” seviyede tutulmaya devam edecek. Bildirilenlere göre yaklaşık 177 ilçe ve kasaba selin etkisini hissetti ve bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

Boulay kasabası neredeyse tamamen sular altında kalmış durumda. İtfaiye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yükselen su seviyesi nedeniyle 500’den fazla vakaya müdahale etti. Boulay kasabası, selin en şiddetli etkilediği yerlerden biri olarak kaydedildi. Kasaba sakinleri France Actu’ya verdikleri demeçte, böyle bir sel felaketini daha önce hiç görmediklerini ifade ettiler.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Moselle halkını dikkatli olmaya ve yetkililerin uyarılarına uymaya çağırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Moselle sokaklarının sular altında kaldığı ve araçların sel sularına kapıldığı görüldü.