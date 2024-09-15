Fransa'da binlerce kişi cinsel şiddeti protesto etti

Fransa'nın farklı şehirlerinde binlerce kişi, cinsel şiddeti protesto etmek amacıyla toplandı. Eylemler, eşi tarafından uyuşturularak 10 yılı aşkın süredir onlarca erkeğin cinsel saldırısına uğradığı iddia edilen Gisele Pelicot'un davasının gündeme gelmesinin ardından gerçekleştirildi.

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 1000 kişi, Marsilya'daki Adalet Sarayı'nın önünde ise 1000'den fazla kişi bir araya geldi. Ayrıca, Pelicot'a destek gösterilerinin düzenlendiği Rouen, Rennes ve Avignon şehirlerinde de yüzlerce kişi cinsel şiddet karşıtı eylemler düzenledi.

Göstericiler, "Utancın taraf değiştirmesi için," "Hepimiz Gisele'iz," "Gisele'e destek," ve "Mağdurlar size inanıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Bu protestolar, Fransa'da cinsel şiddet mağdurlarına destek olmak ve bu tür suçlara karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

Gisele Pelicot'un davası, Avignon şehrinde 72 yaşındaki Pelicot'un eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkeğin cinsel saldırısına uğratıldığına ilişkin suçlamalarla ilgili olarak bu ay başlamış ve ülke gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.