Fransa’da çiftçiler hükümete geri adım attırdı

Kaynak: İHA
Fransa’da çiftçiler hükümete geri adım attırdı
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransa’nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde protesto yapan çiftçileri ziyaret etti. Attal, çiftçiler üzerindeki mali ve idari baskıyı hafifletmek için önlem alacaklarını ifade etti.

Fransa’da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçilerin protestoları sürerken, Fransa Başbakanı Gabriel Attal çiftçileri ziyaret etti.

Güneydeki Haute-Garonne bölgesindeki bir çiftlikte konuşan Attal, dizel için verilen devlet desteğinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve politikanın ise basitleştirileceğini anlatarak, “Tarımı her şeyin üstünde tutacağız” dedi.

Dizel yakıta uygulanan verginin artırılmasına yönelik süreci durduracaklarını belirten Attal, çiftçilerin imzalanması halinde Fransa’nın daha ucuz olan Latin Amerika ürünleriyle doldurulacağını savunduğu Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması’na da karşı çıkmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Attal ayrıca, çiftçileri topraklarının bir kısmını nadasa bırakmaya zorlayan Avrupa Birliği kurallarının hafifletilmesi için çabalayacağının sözünü verdi.

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